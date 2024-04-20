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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (20 Nisan 2024)

Vakıf GYO’nun katkılarıyla 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi.

20.04.2024 - Güncelleme : 20.04.2024
60 saniyede bugün (20 Nisan 2024)

Sur Belediyesinde Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şüpheli gözaltına alındı
Denizli'de Bozdağ beyaza büründü
Türkiye, Azerbaycan ile Ermenistan'ın 4 köyün iadesi konusunda uzlaşmasından memnun
Ankara'da fırtınadan çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Türkiye'de afet gönüllülerinin sayısı 1,5 milyona ulaştı

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