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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (19 Nisan 2024)

Vakıf GYO’nun katkılarıyla 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi.

19.04.2024 - Güncelleme : 19.04.2024
60 saniyede bugün (19 Nisan 2024)

Bakan Yumaklı'nın katılımıyla Antalya'da orman yangını tatbikatı yapıldı
AYM Başkanı Zühtü Arslan, görevini Kadir Özkaya'ya devretti
İstanbul genelinde yarın için sağanak uyarısı
"Para sayma" görüntülerine ilişkin soruşturmada avukat Özer'in "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alındı
Diyarbakır'da Serin-2 Apartmanı'nda 77 kişinin ölümüne ilişkin davanın sanıkları hakim karşısında

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