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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (18 Nisan 2024)

Vakıf GYO’nun katkılarıyla 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi.

18.04.2024 - Güncelleme : 18.04.2024
60 saniyede bugün (18 Nisan 2024)

Türkiye ve Azerbaycan tarımsal araştırma ve geliştirmede işbirliği yapacak
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 2023 yılında terörle mücadelede İHA, SİHA ve İKU'larımız 51 bin 876 saat uçuş gerçekleştirdi
Sivas'ta kepçe operatörü kazı yaparken tanksavar mühimmatı buldu
Milli Savunma Bakanı Güler: Türkiye artık ürettiği silah, mühimmat ve sistemlerle dünyada bir marka konumuna gelmiştir
Diyarbakır'da ambulans helikopter parmağı kopan genç için havalandı

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