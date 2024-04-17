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Olympiakos Teknik Direktörü Jose Luis Mendilibar ve futbolcu Daniel Castelo Podence, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Fenerbahçe ile yarın oynanacak rövanş maçı öncesi Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (17 Nisan 2024)

Vakıf GYO’nun katkılarıyla 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi.

17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
60 saniyede bugün (17 Nisan 2024)

Adalet Bakanı Tunç, Bakanlığının görevde yükselme sınav sorularıyla ilgili iddiaları yalanladı
Yargıtay, 6 yaşındaki Umut'un ölümüne ilişkin davada yerel mahkemenin kararını onadı
Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin davanın karar duruşması 16 Mayıs'ta yapılacak
Trabzon'da sıcak havayı fırsat bilenler denize girdi
"Şahinler" olarak bilinen organize suç örgütüne yeni dava

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