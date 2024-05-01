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Fransa’nın başkenti Paris’te, 1 Mayıs kutlamalarında polis göstericilere müdahale ediyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (01 Mayıs 2024)

Vakıf GYO’nun katkılarıyla 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi.

01.05.2024 - Güncelleme : 01.05.2024
60 saniyede bugün (01 Mayıs 2024)

Kilis'te sağanak etkili oldu
Bakan Işıkhan: İşçi kardeşlerimizin haklarını gözetmeye, refahlarını artırmaya devam edeceğiz
Şehit Sözleşmeli Er Rıdvan Gürsoy'un cenazesi Kütahya'da defnedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı
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