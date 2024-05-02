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Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çatısında çıkan yangına müdahale ediliyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (02 Mayıs 2024)

Vakıf GYO’nun katkılarıyla 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi.

02.05.2024 - Güncelleme : 02.05.2024
60 saniyede bugün (02 Mayıs 2024)

Sivas'ta etkili olan hortum çam ağaçlarını kökünden söktü
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin çatısındaki yangına müdahale ediliyor
YSK, kesin seçim sonuçlarını 6 Mayıs'ta açıklayacak
Edirne'nin sınır ötesindeki depremlerden de etkilenebileceği uyarısı
Ankara'da kuvvetli yağış nedeniyle aksama yaşanan metro seferlerine başlandı

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