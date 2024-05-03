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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuşuyor Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki konuşuyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (03 Mayıs 2024)

Vakıf GYO’nun katkılarıyla 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi.

03.05.2024 - Güncelleme : 03.05.2024
60 saniyede bugün (03 Mayıs 2024)

Meteorolojiden zirai don uyarısı
Bakan Fidan, Gambiya'da "İslam İşbirliği Teşkilatı 15. İslam Zirvesi"ne katılacak
Prof. Dr. Hasan Sözbilir: İzmir'de depreme hazırlık konularına öncelik verilmeli
EFES-2024 Tatbikatı'nın "Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Safhası" İstanbul'da gerçekleştirildi
RTÜK'ten NOW TV ve Tele 1'e ceza

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