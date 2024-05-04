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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (04 Mayıs 2024)

Vakıf GYO’nun katkılarıyla 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi.

04.05.2024 - Güncelleme : 04.05.2024
60 saniyede bugün (04 Mayıs 2024)

MİT, vatandaşları casusluk faaliyetlerine karşı uyardı
Diyanet İşleri Başkanlığı, aday din görevlileri için yapılan yemek ihalesine ilişkin iddiayı yalanladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Albayrak ailesine taziye ziyareti
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Bazı illerde sağanak hayatı olumsuz etkiledi

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