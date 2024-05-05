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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (05 Mayıs 2024)

Vakıf GYO’nun katkılarıyla 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi.

05.05.2024 - Güncelleme : 05.05.2024
60 saniyede bugün (05 Mayıs 2024)

Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Gazze'ye insani yardım ulaştıracak gemi Mersin'den uğurlandı
Batman'da Filistin'e destek için oturma eylemi yapıldı
İçişleri Bakanlığından Ankara'daki organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin açıklama
Bursa'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 3 çocuktan 2'si yaralandı

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