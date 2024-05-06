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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (06 Mayıs 2024)

Vakıf GYO’nun katkılarıyla 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi.

06.05.2024 - Güncelleme : 06.05.2024
60 saniyede bugün (06 Mayıs 2024)

DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı yarın başlayacak
Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin sonuçları açıklandı
Irak'ın kuzeyinde aralarında sözde yöneticilerin de bulunduğu 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Hatay'da depremlerde aldığı hasarın ardından restore edilen cami ibadete açıldı
Kariye Camii ibadete açıldı

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