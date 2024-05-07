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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (07 Mayıs 2024)

Vakıf GYO’nun katkılarıyla 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi.

07.05.2024 - Güncelleme : 07.05.2024
60 saniyede bugün (07 Mayıs 2024)

Dışişleri Sözcüsü Keçeli: İsrail'in işgal ettiği Refah sınır kapısının Gazze kısmından derhal çekilmesi şarttır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah'ı resmi törenle karşıladı
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Başakşehir'de inşaat şantiyesindeki konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü
İstanbul Bilgi Üniversitesinde Filistin konulu panel düzenlendi

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