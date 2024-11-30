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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (30 Kasım 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

30.11.2024 - Güncelleme : 30.11.2024
60 saniyede bugün (30 Kasım 2024)

Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli
Dışişleri Bakanı Fidan, Lübnan Başbakanı Mikati ile telefonda görüştü
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kentteki deprem konutu çalışmalarını değerlendirdi
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile Suriye'deki durumu görüştü
TRT World Forum'da yapay zekanın politika ve toplum üzerindeki etkileri ele alındı

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