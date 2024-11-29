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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da "TRT World Forum" programının "Yarını Dönüştürmek: Eko-Rejenerasyonun Gücü" oturumunda konuşuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (29 Kasım 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

29.11.2024 - Güncelleme : 29.11.2024
60 saniyede bugün (29 Kasım 2024)

Narin Güran cinayetinde dava dosyasındaki görüntü incelenecek
"Yenidoğan çetesi" davasının duruşması 2 Aralık'a ertelendi
TRT World Forum 2024 İstanbul'da başladı
Devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, TBMM'de
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 25 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

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