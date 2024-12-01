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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (01 Aralık 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

01.12.2024 - Güncelleme : 01.12.2024
60 saniyede bugün (01 Aralık 2024)

Kara yollarında kar ve buzla mücadele için hazırlıklar tamamlandı
Çocuklarına yemek yapan babanın görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü
Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Bakan Yumaklı: Tüketicilerimizin uygun fiyatla kırmızı ete ulaşımını sağlamak için çalışıyoruz

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