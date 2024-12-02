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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (02 Aralık 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

02.12.2024 - Güncelleme : 02.12.2024
60 saniyede bugün (02 Aralık 2024)

Türkiye'de 1900'den sonra meydana gelen depremlerde 150 bine yakın kişi hayatını kaybetti
"II. Haberin Telifi ve Medyada Yapay Zeka" sempozyumunda ülkelerin tecrübeleri konuşuldu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, "Çocuk Yuvası'nda bebek satışı skandalı" iddialarına yanıt
DMM, "Temmuz ayında Pençe-Kilit bölgesinde 44 şehit verildi" iddiasını yalanladı
"II. Haberin Telifi ve Medyada Yapay Zeka" sempozyumunda telif hukuku konuşuldu

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