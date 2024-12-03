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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (03 Aralık 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

03.12.2024 - Güncelleme : 03.12.2024
60 saniyede bugün (03 Aralık 2024)

İletişim Başkanı Altun: Bütün kurumlarımızla engellilerin hayatlarını kolaylaştırmaya gayret gösteriyoruz
Fırlayan rögar kapağının kapısını kırdığı metrobüsten düşen yolcu yaralandı
Emine Erdoğan, Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'nin açılışını yaptı
Çorum'da köyde yiyecek arayan kurtlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
Thodex'in kurucusunun da olduğu 21 şüphelinin yeni iddianame kapsamında yargılanmalarına devam edildi

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