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Trabzonsporlu futbolcu Edin Visca, takımın Antalya’daki kampında düzenlenen toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlıyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmelilere kadroyla ilgili açıklamalarda bulundu
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (30 Kasım 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

30.11.2022
60 saniyede bugün (30 Kasım 2022)

Bakan Soylu'dan İstanbul'daki Çin Konsolosluğu önünde yaşananlara ilişkin açıklama
İkna çalışmaları sonucu 3 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu
Düzce'de depremde ağır hasar gören cami yıkıldı
Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi, 2-3 Aralık'ta İstanbul'da yapılacak
Erzurum-Ağrı kara yolunda kar ve sis etkili oluyor

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