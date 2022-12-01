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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (01 Aralık 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

01.12.2022
60 saniyede bugün (01 Aralık 2022)

Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı
Tekirdağ'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 11 zanlı tutuklandı
Şehit Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz, Hakkari'de son yolculuğuna uğurlandı
Bursa'da düşen uçağın kalkışı öncesindeki görüntüleri ortaya çıktı

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