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İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi Gabar Dağı bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntülerini paylaştı
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (02 Aralık 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

02.12.2022
60 saniyede bugün (02 Aralık 2022)

Adalet Bakanı Bozdağ, anayasa değişikliği teklifinin imzaya açıldığını bildirdi
HSK'nin mazeret kararnamesi yayımlandı
Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde değişen dünyada stratejik iletişim tartışıldı
Emine Erdoğan'dan "çay kültürü"nün UNESCO listesinde yer almasına ilişkin paylaşım

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