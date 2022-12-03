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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (03 Aralık 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

03.12.2022
60 saniyede bugün (03 Aralık 2022)

TBMM Başkanı Şentop'tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yardımlaşma ve dayanışma kültürümüzün timsali olan müesseselere sahip çıkmalıyız' mesajı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Eren Abluka Sonbahar-Kış-5 Operasyonu bölgesinde ele geçirilen mühimmat imha edildi
İstanbul'da ticari araçlarda kış lastiği denetimi yapıldı

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