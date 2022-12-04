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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (04 Aralık 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

04.12.2022
60 saniyede bugün (04 Aralık 2022)

SOLOTÜRK, KKTC semalarında gösteri uçuşu yaptı
Düzce'de depremde ağır hasar gören binaların yıkım işlemi sürüyor
Düzce'de deprem nedeniyle ara verilen eğitime yarın devam edilecek
Kars ile Ardahan'da etkili olan kar ve sis ulaşımı aksatıyor
Tarım ve Orman Bakanlığınca 629 binden fazla ev hayvanı kimliklendirildi

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