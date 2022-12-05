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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (05 Aralık 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

05.12.2022
60 saniyede bugün (05 Aralık 2022)

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye, küresel diplomaside en güvenilir aktörlerden biri
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesini kabul etti
Tekirdağ'da "sahte doktor"un tutukluluğuna itiraz reddedildi
Emine Erdoğan'dan Gourmand Dünya Yemek Kitabı Ödülleri paylaşımı
Düzce'de depremzedeler için konteyner kurulumu sürüyor

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