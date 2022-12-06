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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (06 Aralık 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

06.12.2022
60 saniyede bugün (06 Aralık 2022)

Çukurova Havalimanı'nın şubat sonu veya martta açılması planlanıyor
Emine Erdoğan: Türkiye, Afrika açılımıyla dünya tarihinde yepyeni bir sayfa açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Binbaşı Mehmet Duman'ın ailesine başsağlığı mesajı
Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ülkesine kahveyi Türklerin getirdiğini söyledi
Silindir Operasyonu kapsamında çok sayıda silah ele geçirildi

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