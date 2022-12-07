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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (07 Aralık 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

07.12.2022
60 saniyede bugün (07 Aralık 2022)

Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz bıçaklı saldırıda yaralandı
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında raydaki parça yerinden çıktı
Meksika'nın Ankara Büyükelçisi: Türk kahvesi dünyanın en iyi kahvesi
Şırnak'ta 12 kurumdan personelin katılımıyla KBRN tatbikatı yapıldı
Güney Ege kıyıları için kuvvetli yağış uyarısı

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