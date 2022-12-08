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Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'de 2. bölümün hazırlıklarını Antalya kampında gerçekleştirilen antrenmanla sürdürüyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (08 Aralık 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

08.12.2022
60 saniyede bugün (08 Aralık 2022)

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Akdeniz'de arama kurtarma eğitimleri icra etti
Düzce'de depremzedeler konteynerlere yerleşiyor
Düzce'de depremin izleri siliniyor
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İnsanı ahlaklı kılan değerler hayatın dışına itilmiş, adalet ihmal edilmiştir
Diyanetten kız çocuğunun erken yaşta evlendirildiği iddiasına ilişkin açıklama: Adaletin tecelli edeceğine inancımız tam

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