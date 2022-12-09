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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile ortak basın toplantısı düzenliyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (09 Aralık 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

09.12.2022
60 saniyede bugün (09 Aralık 2022)

Bakan Akar'dan mühimmata 'cemaate selam' yazıldığı iddialarına yalanlama
PKK'dan kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu
BM 75. Genel Kurulu Başkanı Bozkır: Türkiye olmadan NATO olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz Bulgaristan ile ticaret hacmimizi 10 milyar dolar seviyesine çıkarmak
Ankara'nın işlek caddelerinden Turan Güneş Bulvarı, ölümle sonuçlanan kazalarla anılmaya başlandı

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