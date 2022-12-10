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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (10 Aralık 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

10.12.2022
60 saniyede bugün (10 Aralık 2022)

İstanbul Valiliğinden kuvvetli fırtına uyarısı
Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Kurum, Samsun'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılışına katıldı
TRT World Forum 2022'de bugünkü kamu yayıncılığının zorluğu tartışıldı
İçişleri Bakanı Soylu: Kürt düşmanı, 10 yaşındaki çocuğa kalaşnikof veren PKK ve HDP'dir

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