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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (11 Aralık 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

11.12.2022
60 saniyede bugün (11 Aralık 2022)

Su seviyesi düşen Beyşehir Gölü kıyıları çekiliyor
Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 2 PKK, 1 FETÖ mensubu yakalandı
Yusufeli Barajı ve HES'te su seviyesi 45 metre oldu
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Çavuşoğlu: Filistin konusunda Cezayir'le aynı çizgideyiz

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