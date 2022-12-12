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Bayburt'ta Kop Tüneli inşaatında meydana gelen göçükte 5 işçi yaralandı
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (12 Aralık 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

12.12.2022
60 saniyede bugün (12 Aralık 2022)

Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili davanın gerekçeli kararı açıklandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Antalya'da selden etkilenenlere destek
TÜBİTAK destekli depremde iletişim projesinin verileri kamuoyuyla paylaşıldı
18 adliyede daha çocuk görüşme merkezi uygulaması başladı
Palandöken'de kayak heyecanı başladı

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