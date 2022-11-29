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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (29 Kasım 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

29.11.2022
60 saniyede bugün (29 Kasım 2022)

Milli Savunma Bakanı Akar, Fransa Savunma Bakanı Lecornu ile telefonda görüştü
AK Parti Düzce İl Koordinatörü Celal Erdoğan'ın cenazesi İstanbul'da toprağa verildi
Jandarmanın başvurusu üzerine 151 internet sitesine erişim engellendi
Selanik-İzmir gemi seferleri talep düşüklüğü nedeniyle durduruldu
Kars'ta bir köy kuduz nedeniyle karantinaya alındı

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