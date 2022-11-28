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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Hakan Köroğlu için Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde cenaze töreni düzenleniyor. CEP
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (28 Kasım 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

28.11.2022
60 saniyede bugün (28 Kasım 2022)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 21-27 Kasım Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
Beyoğlu'ndaki terör saldırısında tutuklananların sayısı 25'e yükseldi
İzmir'de tatil edilen derbiyle ilgili Göztepe ve Altay'dan ortak açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yoksulların acil ihtiyaçlarının karşılanmasında sosyal yardımlar giderek önem kazanmakta
Trakya'da yer yer sağanak etkili oluyor

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