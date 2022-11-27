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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (27 Kasım 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

27.11.2022
60 saniyede bugün (27 Kasım 2022)

Düzce Belediye Başkanı Özlü: Hasarsız evinizde kalmaktan korkmayın
Rize'de üç metreden düşen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Zonguldak'taki amatör maçta hava topunda darbe alan kaleci ağır yaralandı
Bakan Akar: Irak'ın kuzeyinde Mehmetçiğe yönelik hain saldırının hesabı soruldu
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Tüm imkanlarımızla gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz

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