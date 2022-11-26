Dolar
18.63
Euro
19.40
Altın
1,754.87
ETH/USDT
1,204.90
BTC/USDT
16,519.00
BIST 100
4,874.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (26 Kasım 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

26.11.2022
60 saniyede bugün (26 Kasım 2022)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti
Düzce'de eğitim öğretime 1 hafta ara verildi
Düzce'deki depremin hissedildiği Sakarya'da 93 yapıda hasar belirlendi
Diyarbakır annesi, terörün pençesinden kurtardığı evladına nişan yaptı
Yurtta kar yağışı etkili oluyor

Benzer haberler

60 saniyede bugün (26 Kasım 2022)

60 saniyede bugün (26 Kasım 2022)

60 saniyede bugün (25 Kasım 2022)

60 saniyede bugün (24 Kasım 2022)

60 saniyede bugün (23 Kasım 2022)

60 saniyede bugün (23 Kasım 2022)
60 saniyede bugün (22 Kasım 2022)

60 saniyede bugün (22 Kasım 2022)
60 saniyede bugün (21 Kasım 2022)

60 saniyede bugün (21 Kasım 2022)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet