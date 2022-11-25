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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (25 Kasım 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

25.11.2022
60 saniyede bugün (25 Kasım 2022)

MSB'den 1 milyondan fazla erbaş/er ve personele kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi
Bakan Yanık'tan terör saldırısında yaralanan 10 yaşındaki kız çocuğuna doğum günü sürprizi
Emniyetten sürücülere "kış lastiği" uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki intiharı önledi
Erzincan'da hafızlık eğitimini tamamlayan 160 öğrenci icazetlerini aldı

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