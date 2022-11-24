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Düzce Kent Merkezinde kurulan çadırkentten yayındayız.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (24 Kasım 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

24.11.2022
60 saniyede bugün (24 Kasım 2022)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüştü
Artvin'de 7 kestane "anıt ağaç" olarak tescillendi
Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 1 milyon lira kaynak aktarıldı
Düzce'de depremden etkilenen vatandaşlara yemek ikramı yapılıyor
Ardahan'da 1877'de Rusların yıktığı köprünün yerine yenisi yapıldı

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