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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel ile baş başa görüştü
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (23 Kasım 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

23.11.2022
60 saniyede bugün (23 Kasım 2022)

"Demir Yumruk" sanıkları yargılanmaya başlandı
Düzce'deki mükelleflerin vergi ödemeleri 1 ay ertelendi
Düzce'de hastane bahçesine olası yoğunluğa karşı AFAD çadırları kuruldu
Bakan Kasapoğlu: Düzce'deki depremde KYK yurtlarında kayda değer bir hasar yok
Düzce'de AFAD görevlileri, jandarma komandoların yardımıyla deprem çadırı kurdu

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