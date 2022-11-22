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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (22 Kasım 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

22.11.2022
60 saniyede bugün (22 Kasım 2022)

Erzurum'da halk otobüsünde çıkan yangına ilk müdahaleyi polis yaptı
İlahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük son yolculuğuna uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusufeli Belediyesi Hizmet Binasını açtı
Şehit aileleri ve gaziler, Selçuk Bayraktar'a devlet övünç madalyası verilmesini talep etti
Öğretmenleri, YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısında yaşamını yitiren Ayşenur öğretmeni anlattı

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