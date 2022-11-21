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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (21 Kasım 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

21.11.2022
60 saniyede bugün (21 Kasım 2022)

Terör örgütü YPG/PKK'ya "cezalandırma atışları" yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e tebrik
Bakan Soylu: Terör, çevremizden tamamen temizlenene kadar mücadele edeceğiz
Antalya'nın doğu ilçeleri için kuvvetli sağanak uyarısı
Milli Eğitim Bakanı Özer: Bu hafta Karkamış'ta bütün okulları tatil edeceğiz

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