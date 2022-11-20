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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (20 Kasım 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

20.11.2022
60 saniyede bugün (20 Kasım 2022)

Çanakkale'de kuvvetli fırtına uyarısı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin iki şüpheli daha tutuklandı
Kilis'te sınır kapısı bölgesine roketli saldırıda 1 asker ve 4 polis yaralandı
"Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nın detayları ortaya çıktı
Yoğun bakım hastasının şiddet gördüğü özel hastanenin faaliyeti durduruldu

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