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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Osmaniye’de Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı'nda konuşuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (19 Kasım 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

19.11.2022
60 saniyede bugün (19 Kasım 2022)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na taziye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Uzman Çavuş İnak'ın babasıyla telefonda görüştü
İstanbul'daki terör saldırısında yaralananlardan 71'i taburcu edildi, 10'unun tedavisi sürüyor
Alanya'da sağanak ve dolu bazı seralara zarar verdi
Solingen faciasında 5 yakınını kaybeden Mevlüde Genç'in son isteği yerine getirildi

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