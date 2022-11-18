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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul’da Türk Devletleri Teşkilatı eski Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'e Dışişleri Üstün Hizmet Ödülü Takdim Töreni’ne katılıyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuşuyor Çekya Milli Futbol Takımı, Türkiye ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını Gaziantep Stadı’nda yaptığı antrenmanla sonlandırıyor İzmir'de sağanak su baskınlarına neden oldu
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (18 Kasım 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

18.11.2022
60 saniyede bugün (18 Kasım 2022)

İklim eyleminin hızlandırılması için COP27'de 4 yeni girişim başlatıldı
Beyoğlu'ndaki terör saldırısının iki zanlısının buluşma anı kameraya yansıdı
Antalya'nın doğu ilçeleri için sel ve taşkın uyarısı
İzmir'de yağmur hasreti 79 gün sonra son buldu
Şehit Piyade Uzman Çavuş İnak, Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı

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