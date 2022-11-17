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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir’de Ege Sanayi ve İş İnsanları Derneği'nin düzenlediği Ekonomik Vizyon Buluşmaları Toplantısı’nda konuşuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (17 Kasım 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

17.11.2022
60 saniyede bugün (17 Kasım 2022)

Beyoğlu'ndaki terör saldırısında bombacı teröristin örgüt bağlantıları çözülüyor
İran'dan yurda giren 2 teröristten biri ölü, diğeri sağ olarak ele geçirildi
Emine Erdoğan'dan Endonezya Devlet Başkanı'nın eşine teşekkür
Tahıl koridoru krizi 'lider diplomasisi' ile aşıldı
Milli Savunma Bakanı Akar: Finlandiya ve İsveç’in, Madrid mutabakatında söz verilen adımları atmalarını bekliyoruz

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