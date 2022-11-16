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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (16 Kasım 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

16.11.2022
60 saniyede bugün (16 Kasım 2022)

Beyoğlu'nda "İstiklal Bizim" birlik ve beraberlik yürüyüşü düzenlendi
Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak
AK Parti'den Yeniçağ gazetesine 100 bin liralık tazminat davası
Bakan Özer'den, terör saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Özsoy ve kızının ailesine taziye ziyareti
Terör saldırısında hayatını kaybedenler İstiklal Caddesi'nde anılıyor

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