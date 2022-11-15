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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (15 Kasım 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

15.11.2022
60 saniyede bugün (15 Kasım 2022)

Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Beyoğlu'ndaki terör saldırısında kızıyla eski eşini yitiren baba, teröre tepki gösterdi
Ankara'da öldürülen Afgan uyruklu 5 kişinin soruşturması için özel ekip kuruldu
Yurdun güneydoğu kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı
Bursa'daki Nilüfer Barajı'nın suyu yok denilecek kadar azaldı

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