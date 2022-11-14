Dolar
18.60
Euro
19.21
Altın
1,770.77
ETH/USDT
1,248.00
BTC/USDT
16,590.00
BIST 100
4,570.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hatay’da 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (14 Kasım 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

14.11.2022
60 saniyede bugün (14 Kasım 2022)

Beyoğlu'ndaki terör saldırısında hayatını kaybeden Yağmur Uçar'ı arkadaşları anlattı
İstanbul'daki terör saldırısında bebek arabası parçalanan 3 yaşındaki Almeda da yaralandı
İstihbarat kaynakları: CIA ile Rus Dış İstihbarat Servisi görüşmesi, MİT'in ev sahipliğinde gerçekleşti
Beyoğlu'ndaki terör saldırısında hayatını kaybeden Topkara çifti son yolculuğuna uğurlandı
Eli kanlı terör örgütü PKK'nın geçmişi sivil katliamlarla dolu

Benzer haberler

60 saniyede bugün (14 Kasım 2022)

60 saniyede bugün (14 Kasım 2022)

60 saniyede bugün (13 Kasım 2022)

60 saniyede bugün (12 Kasım 2022)

60 saniyede bugün (11 Kasım 2022)

60 saniyede bugün (11 Kasım 2022)
60 saniyede bugün (10 Kasım 2022)

60 saniyede bugün (10 Kasım 2022)
60 saniyede bugün (09 Kasım 2022)

60 saniyede bugün (09 Kasım 2022)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet