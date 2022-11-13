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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'ya hareketi öncesi basın toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'ya hareketi öncesi basın toplantısı düzenliyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (13 Kasım 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

13.11.2022
60 saniyede bugün (13 Kasım 2022)

İletişim Başkanı Altun: Medya kuruluşlarını kamu otoritelerinin açıklamalarını esas almaya davet ediyoruz
Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri devam ediyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC'nin TDT'ye gözlemci üye olmasını eleştiren AB'ye tepki
Beyoğlu'ndaki patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı
Bolu'daki çocuk "trafik dedektifleri" kuralları eğitim parkında öğreniyor

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