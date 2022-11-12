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Türkiye genelinde Deprem Anı ‘’Çök-Kapan-Tutun’’ tatbikatı yapılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Rize Ticaret Borsası’nda yapılan ‘’Deprem Anı Çök-Kapan-Tutun’’ tatbikatına katılıyor AFAD İstanbul Yeşilköy Hizmet Binası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce Depremi’nin 23. yılında saat 18.57’de Türkiye geneli ile KKTC'de yapılacak "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" dolayısıyla video mesaj yayınladı
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (12 Kasım 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

12.11.2022
60 saniyede bugün (12 Kasım 2022)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Deprem Anı Ülke Tatbikatı"na katılım çağrısı
'Deprem Anı Ülke Tatbikatı' yapıldı
Suriye'nin kuzeyinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Yanık: Ev tipi huzurevlerini hayata geçirmeye ve çoğaltmaya çalışıyoruz
Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı

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