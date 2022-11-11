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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (11 Kasım 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

11.11.2022
60 saniyede bugün (11 Kasım 2022)

Pençe-Kilit bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Ankara'da öldürülen Afgan uyruklu 5 kişinin kimliği belirlendi
Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz anısına makale yarışması düzenlenecek
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, KKTC'nin TDT'ye gözlemci üye kabul edilmesini kutladı

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