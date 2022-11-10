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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (10 Kasım 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

10.11.2022
60 saniyede bugün (10 Kasım 2022)

Şırnak'ta huzura kavuşan köylere dönüş için hazırlıklar başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Özbekistan'da Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı takdim edildi
Köpeğin saldırısı sonucu yaralanan Umut'un annesi başkaları aynı acıyı yaşamasın istiyor
Muş'un yüksek kesimlerinde karla mücadele başladı
"Selanik'ten Anıtkabir'e Gazi Mustafa Kemal Atatürk" sergisinde 133 özel fotoğraf yer alıyor

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