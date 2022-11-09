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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (09 Kasım 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

09.11.2022
60 saniyede bugün (09 Kasım 2022)

Kuduz tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden çocuğun ailesi büyük acı yaşadı
Sosyal medyadan PKK propagandası yapanların uyuşturucu bağlantısı ortaya çıkarıldı
Eren Abluka Sonbahar-Kış operasyonlarında terör örgütünün mühimmat depoları imha edildi
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 4 milyon 176 bin lira ceza kesildi
Mardin'de terör operasyonunda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

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